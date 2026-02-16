Почти полсотни машин убирают Брянск от снега с утра понедельника

2026, 16 февраля 11:05

Почти полсотни машин убирают Брянск от снега с утра понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Минувшую ночь в Брянске усиленно работали коммунальные службы. После снегопада чистить улицы и обрабатывать от гололёда выехали 21 КДМ, четыре погрузчика и один трактор. На проезжую часть и тротуары специалисты высыпали около 850 кубометров песко-соляной смеси.

С утра понедельника 24 КДМ чистят дороги, 12 погрузчиков – остановки, а 13 тракторов — тротуары. Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы такое убирают 86 рабочих.