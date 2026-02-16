Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Почти полсотни машин убирают Брянск от снега с утра понедельника

2026, 16 февраля 11:05
Почти полсотни машин убирают Брянск от снега с утра понедельника
Источник фото

Почти полсотни машин убирают Брянск от снега с утра понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

Минувшую ночь в Брянске усиленно работали коммунальные службы. После снегопада чистить улицы и обрабатывать от гололёда выехали 21 КДМ, четыре погрузчика и один трактор. На проезжую часть и тротуары специалисты высыпали около 850 кубометров песко-соляной смеси.

С утра понедельника 24 КДМ чистят дороги, 12 погрузчиков – остановки, а 13 тракторов — тротуары. Остановки общественного транспорта и пешеходные переходы такое убирают 86 рабочих.

 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске
16 февраля 10:46
Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске
Более 3,5 тысячи километров проезжей части за сутки почистили брянские дорожники
16 февраля 10:21
Более 3,5 тысячи километров проезжей части за сутки почистили брянские дорожники
Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Брянске утром
16 февраля 10:00
Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Брянске утром

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14208) брянск (6793) ДТП (2678) ГИБДД (2206) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1831) суд (1785) авария (1634) мчс (1494) коронавирус (1272) умвд (1029)