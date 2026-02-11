Быстрые решения вместо долгого ожидания: как Брянск выиграл от реформы Красного Креста

2026, 11 февраля 11:40

Российский Красный Крест кардинально поменял правила игры. С февраля организация работает по новому федеральному закону, который превратил бюрократический квест в понятную схему действий.

Что это дает на практике? Региональные отделения больше не тратят время на объяснения — кто они и откуда. Партнеры перестали сомневаться в легитимности. Помощь доходит до нуждающихся без административных задержек.

Революционное нововведение коснулось приема новых членов. Забыли про долгие испытательные сроки и формальные процедуры. Хочешь участвовать в гуманитарных миссиях, поддерживать доноров или заниматься образовательными проектами? Милости просим!

По словам Дмитрия Корнилова, представляющего брянское отделение: «Закон дал нам нормальный статус в глазах региональных чиновников. Больше не приходится доказывать право на существование. А упрощение вступления — просто находка для активных людей. Зачем заставлять энергичную молодежь и опытных специалистов месяцами ждать? Готов помогать здесь и сейчас -вперед!»

Знаковым жестом стало вступление в РКК министра Мурашко. Это возвращает медицину к историческим связям с Красным Крестом, когда такое сотрудничество считалось нормой.

