Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Быстрые решения вместо долгого ожидания: как Брянск выиграл от реформы Красного Креста

2026, 11 февраля 11:40
Быстрые решения вместо долгого ожидания: как Брянск выиграл от реформы Красного Креста
Источник фото

Российский Красный Крест кардинально поменял правила игры. С февраля организация работает по новому федеральному закону, который превратил бюрократический квест в понятную схему действий.

Что это дает на практике? Региональные отделения больше не тратят время на объяснения — кто они и откуда. Партнеры перестали сомневаться в легитимности. Помощь доходит до нуждающихся без административных задержек.

Революционное нововведение коснулось приема новых членов. Забыли про долгие испытательные сроки и формальные процедуры. Хочешь участвовать в гуманитарных миссиях, поддерживать доноров или заниматься образовательными проектами? Милости просим!

По словам Дмитрия Корнилова, представляющего брянское отделение: «Закон дал нам нормальный статус в глазах региональных чиновников. Больше не приходится доказывать право на существование. А упрощение вступления — просто находка для активных людей. Зачем заставлять энергичную молодежь и опытных специалистов месяцами ждать? Готов помогать здесь и сейчас -вперед!»

 Знаковым жестом стало вступление в РКК министра Мурашко. Это возвращает медицину к историческим связям с Красным Крестом, когда такое сотрудничество считалось нормой.

Источник – сайт КП-Брянск

Метки:

Читайте также

Брянская спортсменка заняла первое место в толкании ядра на всероссийском турнире
10 февраля 18:25
Брянская спортсменка заняла первое место в толкании ядра на всероссийском турнире
Девочка попала под машину на переходе в Брянске
10 февраля 17:33
Девочка попала под машину на переходе в Брянске
Автомобиль сгорел ночью в Красногорском районе
10 февраля 16:44
Автомобиль сгорел ночью в Красногорском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14151) брянск (6785) ДТП (2673) ГИБДД (2202) прокуратура (2025) уголовное дело (1980) Александр Богомаз (1820) суд (1785) авария (1631) мчс (1488) коронавирус (1272) умвд (1029)