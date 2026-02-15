Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские бойцы привезли 18 медалей из Иваново

2026, 15 февраля 16:08
Брянские бойцы привезли 18 медалей из Иваново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В городе Иваново накануне завершились межрегиональные соревнования Федерации кобудзюцу России среди детей, а также первенство и чемпионат Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству. За медали боролись более 500 участников из девяти регионов.

На чемпионате второе место занял брянец Вадим Попков. Бронзовым призёром стал Роман Болухто.

На первенстве ЦФО брянские спортсмены завоевали пять серебряных и шесть бронзовых медалей. Среди девушек 14-15 лет в весовой категории 45 кг первое место заняла Екатерина Зимина.

На межрегиональных соревнованиях самые юные брянские спортсмены получили одну серебряную медаль и три — бронзовые.

Кроме того, Президент Федерации кобудзюцу России Николай Трифонов вручил сертификаты мастерский степени черный пояс 4 дан главным тренерам сборной команды Брянской области Николаю Новикову и Александру Лепешкину.

