Участники программы «Брянские герои» познакомились с наставниками

2026, 12 февраля 12:34
Участники программы «Брянские герои» познакомились с наставниками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с участниками  региональной программы «Брянские герои». В проекте стартовал блок «Наставничество». Участники познакомились со своими наставниками.

«Каждый из участников программы прошел тяжелый путь войны, рисковал своей жизнью во имя процветания нашей страны и нашего народа. А сегодня все они выбрали путь служения Отечеству на другом фронте. Путь тоже непростой и ответственный», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Занятия проводят ведущие специалисты государственной и кадровой подготовки Высшей школы Государственного управления и РАНХиГС при Президенте РФ. В выходные дни для участников организуют семейные, спортивные и культурно-просветительские мероприятия.

