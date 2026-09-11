Почти пять километров трассы отремонтировали Новозыбковском округе

2026, 11 сентября 09:11

Почти пять километров трассы отремонтировали Новозыбковском округе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Новозыбковском городском округе завершился капитальный ремонт трассы Новозыбков – Халеевичи – Старая Рудня. 4,7 километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты применили метод холодной регенерации. Старое покрытие стало компонентом нового. Сверху уложили асфальтобетонное покрытие.

Также рабочие укрепили обочины и отремонтировали пересечения и примыкания. В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».