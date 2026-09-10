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Промышленность

Брянский завод обменяется мастерами с белорусскими предприятиями

2026, 10 сентября 14:41
Брянский завод обменяется мастерами с белорусскими предприятиями
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Брянский завод обменяется мастерами с белорусскими предприятиями. Об этом сообщили в издании «МК Брянск». 

 

Во времена СССР была развита кооперация мужду предприятиями-смежниками. Заводы в разных регионах выпускали опеределённую продукцию и поставляли её на третий. Там уже собирали окончательный агрегат или машину. Сотрудники ездили в командировки, где выстраивали служебные и дружеские отношения.

«Действительно, подобная практика была и на нашем предприятии. Совсем в недавнее время мы также имели сервисные центры в разных странах мира, куда направляли своих специалистов для обслуживания выпускаемой техники. Позже по тем или иным причинам от этого отказались», – отметил директор завода «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов. 

Предприятия Белоруссии предложили руководителю завода  возродить подобное сотрудничество и обменяться делегациями из мастеров-специалистов. 

«Сейчас изучаем, кто может выполнить ответственную миссию не просто показать, как работает тот или иной механизм, обслужить его, но и быть достойным представителем предприятия, нашей родной Брянщины и даже всей страны, – подчеркнул Сергей Горелов.

Фото: Виталий Симоненков, пресс-служба завода ЛДС

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