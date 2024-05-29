Почти пять тысяч брянских одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Накануне в Брянской области прошёл Единый государственный экзамен по русскому языку. Этот обязательный предмет сдали почти 5 тысяч человек. Помимо одиннадцатиклассников экзамен сдали студенты колледжей и ученики 10-го класса, освоивший программу среднего общего образования экстерном.

Для получения аттестата выпускнику необходимо набрать не менее 24 баллов. ЕГЭ по русскому языку потребуются при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный проходной балл составляет 36 баллов.