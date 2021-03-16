Под Брянском пенсионерка с 17 кошками просит о помощи

Пожилая женщина в одиночку ухаживает за подобранными на улице животными.

Брянские зоозащитники просят помочь неравнодушной пенсионерке, приютившей 17 котов и кошек.

Как сообщает группа «Подари надежду», пожилая женщина живет в деревне Тиганово Брянского района. Ее дом находится у остановки и магазина – именно там пенсионерка, не сумев пройти мимо, одного за другим спасла бездомных животных. Сама она живет с престарелой мамой, за которой нужен уход.

Ее кошки же, сообщают зооволонтеры, нуждаются в стерилизации, вакцинации и корме. При этом молодые животные нуждаются в новых семьях – брянцев просят поучаствовать в их судьбе.

Тех, кто готов оказать посильную помощь, просят звонить по телефону 8-919-290-93-37 (Лариса Николаевна).