2026, 17 апреля 10:44
Поддержку ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС обсудили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

26 апреля исполнится 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В преддверии годовщины в Брянском клинико-диагностическом Центре прошёл круглый стол. Участие в нём приняли ликвидаторы аварии, представители региональной и муниципальной власти, департамента здравоохранения и социального Фонда.

На круглом столе обсудили медицинское обеспечение и соцподдержку ликвидаторов аварии. Их в регионе проживает 5,5 тысяч человек.

Также речь шла о поддержке жителей юго-западных районов области, пострадавших от последствий аварии. Радиоактивное загрязнение приняли почти тысяча населённых пунктов.

