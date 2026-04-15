Брянская область вошла в ТОП-20 по развитию спорта

2026, 15 апреля 08:41

Брянская область вошла в ТОП-20 по развитию спорта. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

13 апреля зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание комиссии по реализации комплексной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Министр спорта Михаил Дегтярёв представил рейтинг регионов в сфере спорта за 2025 год. В ТОП-20 вошла и Брянская область. Регион занял девятое место.

«При составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортобъектов, развитие адаптивного спорта и другие. Данный рейтинг будет направлен всем губернаторам», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.