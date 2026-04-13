Торговлю контрафактной одеждой под видом известных брендов пресекли полицейские в Брянске

2026, 13 апреля 10:17

Торговлю контрафактной одеждой под видом известных брендов пресекли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции в городе Брянске выявили факт использования чужих товарных знаков при реализации текстильной и обувной продукции. Стражи порядка выяснили, что нарушению закона причастны трое иностранцев 29, 32 и 35 лет. Мужчины, имеющие патент на работу в регион, арендовали помещения в торговом центре в Бежицком районе. Они открыли в них магазины и продавали контрафактные товары под видом известных брендов.

При обыске полицейские изъяли поддельную одежду и обувь, мобильных телефонов, компьютерной техники и служебную документацию. Фирмам-правообладателям товарных знаков причинён ущерб на более чем восемь миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде до суда. Младший соучастник покинул страну.