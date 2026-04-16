ЖКХ

Мусор у бака, но не в баке: кто в Брянске отвечает за стихийные свалки

2026, 16 апреля 14:21
В Брянске стартовал месячник по благоустройству, но контейнерные площадки всё равно обрастают горами отходов. Как полагают коллеги с сайта АиФ-Брянск, причина — в элементарном незнании или игнорировании правил.

По данным «Чистой планеты», горожане регулярно оставляют рядом с контейнерами то, что туда не относится: автопокрышки, ветки, старую мебель. Регоператор обязан забирать только то, что находится внутри ёмкости или просыпалось при погрузке — таково федеральное правило, действующее с прошлого года. За свалки снаружи баков теперь отвечают управляющие компании и органы местного самоуправления.

Штрафы за нарушения существенные: за покрышки на общей площадке — до 250 тысяч рублей, за древесно-растительные отходы в обычном мусорнике — до 3 тысяч для рядового жителя и до 250 тысяч для организаций.

Активист Евгений Дрензелев, постоянный участник субботников, фиксирует: 80% мусора на улицах — бутылки и пачки сигарет. Проблему усугубляет нехватка урн — особенно у остановок и вдоль тротуаров. Горожане просят учитывать это при благоустройстве. Пока же уборка города остаётся общим делом, в котором каждый — и коммунальщик, и житель — несёт свою часть ответственности.

