Подготовку к половодью обсудили в Брянске

Подготовку к весеннему половодью обсудили в Брянской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили подготовку служб к весеннему половодью. Специалисты гидрометцентра прогнозируют подъём паводковых вод на уровне прошлого года. Тогда уровень Болвы достиг 7,55 метра, а Десны — 5,54. Вода пришла на 791 приусадебный участок и в 89 жилых домов.

Специалисты будут наблюдать за гидрологической обстановкой на реках и озерах. В городе заранее очистят ливневую канализацию. С жителями зон возможного подтопления спасатели проведут инструктажи. Для оповещения о ЧП разместят 35 технических средств — сирен и громкоговорителей. Также информировать жителей о надвигающейся воде будут операторы сотовой связи.

«Для организации лодочных перевозок в зонах возможного подтопления планируется привлечь 42 лодки. В поселке Радица-Крыловка разработано 11 маршрутов, на которых будут работать 30 человек. Для размещения эвакуированного населения планируется использовать пять пунктов временного размещения, вместимостью 570 человек», — уточнил заместитель начальника управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Голик.

Также в эвакуации людей помогут автобусы Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия и транспорт высокой проходимости.