Подрядчик дважды понижал тротуар на Городищенском переулке в Брянске

Подрядчик дважды понижал тротуар во время капремонта на 1-м Городищенском переулке в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На 1-м Городищенском переулке в Брянске идёт капитальный ремонт. Работу подрядчика осложняют большой уклон дороги, а также ограничения по ширине тротуаров и проезжей части в частном секторе.

Жители близлежащих домов пожаловались на слишком высокие бордюры. Подрядчик по просьбе жильцов дома №11 строители дважды делали понижение в тротуаре для удобства заезда колясок и машин. Но в ливень дождевая вода стала попадать во двор.

«К сожалению, не все довольны проводимым капремонтом. Однако мы постарались учесть пожелания большинства жителей. Недавний ливень показал слабые стороны проекта, с подрядчиком достигнута договоренность, что они их учтет, недостатки — исправит. После сдачи переулка в эксплуатацию его будет обслуживать дорожное управление, в том числе чистить снег зимой. Так что проблем с эксплуатацией дороги быть не должно», — отметила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

Ремонт планируют завершить в конце июля.