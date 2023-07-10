Подрядчик школы в Унече не выполнил данное губернатору обещание

Подрядчик, ремонтирующий школу в Унече, не выполнил данное губернатору обещание об увеличении числа рабочих. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал глава региона.
Губернатор Александр Богомаз спустя 10 дней ещё раз приехал в школу №2 в Унече. С 1 апреля там идёт капитальный ремонт. Но подрядчик отстает от графика.
«В прошлый раз он обещал увеличить количество работающих на объекте и ускорить темпы, но в итоге я сегодня увидел всего 16 человек, которые явно не справляются с таким объемом работ. Продолжаются пустые разговоры и нелепые объяснения причин, почему так происходит. Я уже побывал в большей части школ, где ведется капремонт, и нигде нет опасений, что не сдадим объекты вовремя, к 1 сентября, кроме Унечи», – подчеркнула Александр Богомаз.
Глава региона добавил, что число рабочих и выполненный объем работ ежедневно будет фиксировать директор школы и докладывать руководству.
«Если подрядчик не хочет платить штрафы, попасть в реестр недобросовестных поставщиков, сорвав сроки по контракту и лишившись потом вообще возможности работать, он сделает выводы. Если нет, будем действовать в рамках закона и принимать самые жесткие меры», – заключил Александр Богомаз.
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