Подрядчик укладывает основание новой дороги в Советском районе Брянска

Подрядчик укладывает песчаное и щебеночное основание новой дороги на улице имени Николая Амосова в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе областного центра идёт строительство новой улицы имени Николая Амосова. Почти километровая четырёхполосная дорога свяжет строящуюся улицу Ильи Иванова с Советской.

Подрядчик «Брянскавтодор» уже выполнил четверть от запланированных работ. Специалисты делают выемку под дорогу, а также начинают укладывать песчаное и щебеночное основание. Также рабочие прокладывают трубы ливневой канализации.

Новая дорога обойдётся в более чем 186 млн рублей. Окончание работы запланировано в 2025 году.