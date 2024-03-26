Подрядчик укладывает основание новой дороги в Советском районе Брянска
Подрядчик укладывает песчаное и щебеночное основание новой дороги на улице имени Николая Амосова в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
В Советском районе областного центра идёт строительство новой улицы имени Николая Амосова. Почти километровая четырёхполосная дорога свяжет строящуюся улицу Ильи Иванова с Советской.
Подрядчик «Брянскавтодор» уже выполнил четверть от запланированных работ. Специалисты делают выемку под дорогу, а также начинают укладывать песчаное и щебеночное основание. Также рабочие прокладывают трубы ливневой канализации.
Новая дорога обойдётся в более чем 186 млн рублей. Окончание работы запланировано в 2025 году.
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