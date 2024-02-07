Подрядчик устанавливает кровлю в пристройке к школе искусств №10 в Брянске
Подрядчик делает крышу в пристройке к школе искусств №10 в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
По нацпроекту «Культура» в Брянске идёт реконструкция детской школы искусств №10. Подрядчик занимается обустройством кровли здания. В ближайшее время специалисты планируют установить окна и двери. Двухэтажную пристройку к учебному заведению на улице Б. Хмельницкого закончат к новому учебному году.
С 2020 года уже 18 детских школ искусств Брянской области модернизировали по нацпроекту.
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