Подрядчик установил водопропускную трубу на трассе Комаричском районе

Подрядчик установил водопропускную трубу на трассе «Комаричи-Лубошево» в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе идёт капремонт участка автодороги «Комаричи-Лубошево». 11,5 километров приведёт в порядок подрядная организация ООО «Дорстрой 32».

В настоящее время специалисты устанавливают водопропускную трубу, выполняют её гидроизоляцию и укладывают подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси. Ремонт идёт на одной половине дороги, а по другой ездит транспорт.

Рабочие также заменят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют съезды и остановки, укрепят обочины и установят водосбросные лотки.

Работы продолжатся и в следующем году. Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».