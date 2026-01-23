Подводная камера обследовала 9696 квадратных метров акватории реки в Брянске в поисках утонувших детей

2026, 23 января 16:27

Подводная камера обследовала 9696 квадратных метров акватории реки в Брянске в поисках утонувших детей. Об этом сообщили в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

В городе Брянске продолжаются масштабные поисковые работы на реке Десна. 20 января под лёд провалились двое мальчиков. Спасатели, водолазы, правоохранители и волонтёры из Брянской области и соседних регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга работают с раннего утра и до глубокой ночи.

Специалисты обследуют дно реки. Накануне подводной камерой осмотрели 9696 квадратных метров, эхолотом — 22 532 квадратнвх метров, а подводным дроном — 7623 квадратных метров.