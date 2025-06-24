Подземные коммуникации переносит подрядчик на улице Горького в Брянске

Подземные коммуникации переносит подрядчик во время капремонта на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Советском районе Брянска идёт капитальный ремонт улицы Горького. На участке от проспекта Ленина до улицы Калинина подрядчик «Брянскавтодор» и специалисты «Брянскэлектро» переносят подземные коммуникации. Городские электрические сети, линии связи и трубы с горячей водой мешают расширению улицы. Некоторые сети укладывали ещё 80 лет назад. На время работ улицу перекрыли.

Капитальный ремонт обойдётся в почти 86 млн рублей. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».