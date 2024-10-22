Полицейский из Брянска вышел в финале конкурса «Народный участковый»

Участковый из Брянска представит регион в финале конкурса «Народный участковый». Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2024». Первое место в онлайн-голосовании среди 12 претендентов занял старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Брянску Владимир Логутенков.

Старший лейтенант служит в полиции уже 6 лет. На его административном участке в Володарском районе расположено 10 многоквартирных домов. Численность жителей превышает 3000 человек.

«Свою профессию я люблю за возможность помогать людям», – отметил Владимир Логутенков.

Финал конкурса «Народный участковый — 2024» пройдет с 1 по 10 ноября. А лучших наградят в канун Для участковых уполномоченных полиции.

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