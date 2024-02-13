Полторы тонны снега убрали с улиц Брянска

Полторы тонны снега убрали коммунальщики с улиц Брянска за четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске с последствиями непогоды 13 февраля борются 65 единиц коммунальной техники. Уборкой и обработкой дорог занимаются 22 комбинированные дорожные машины, 14 тракторов, 11 погрузчиков, 10 самосвалов и шесть грейдеров.

За четыре дня коммунальщики собрали и вывезли 1 500 тонны снега.