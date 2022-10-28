Полторы тысячи брянских семей получили пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка в Брянской области с начала года получили порядка полутора тысяч семей.

Пособие сегодня составляет 20 472 рубля 77 копеек.

Всего на данный вид пособия в регионе потрачено более 31 млн рублей.

Для оформления пособия брянцы должны обратиться в МФЦ или отделение ПФР. Пособие полагается неработающему родителю, приемному родителю, опекуну и усыновителю.