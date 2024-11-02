Полувековой юбилей отметила библиотека №5 в Брянске

50 лет исполнилось детской библиотеке №5 в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В 1974 году в Фокинском районе Брянска открылся филиал №5 централизованной системы детских библиотек. В этом году учреждение отмечает полувековой юбилей.

Брянская детская библиотека №5 носит статус модельной. Она называется «Созвездие СемьЯ».

Там гармонично сочетаются традиции и современные технологии. Читателям доступно более 30 тысяч книг. В библиотеке есть кинозал, интерактивная панель, оборудование для изготовления мультфильмов и наборы для рисования песком.

В честь 50-летия учреждения культуры прошло праздничное мероприятие. Коллектив поздравили почётные гости, писатели и друзья, а также коллектив детского образцового фольклорного ансамбля «Лукошко».