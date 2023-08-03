Портрет Героя Советского Союза появился на фасаде дома в Брянске

Портрет Героя Советского Союза Дмитрия Медведева появился на фасаде многоэтажки в Брянске. Фотографии опубликовала пресс-служба городской администрации.

На стене пятиэтажки в Бежицком районе Брянска появился портрет Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Мурал нарисовали на стене пятиэтажки №75 на одноимённой улице ещё в июле, сообщает издание “Брянский рабочий”.

Идея принадлежит коллективу и ветеранам управления ФСБ России по Брянской области. Художники из брянской студии создали его за полторы недели, потратив более 40 литров и 70 баллончиков красок. Площадь мурала превышает 120 квадратных метров.