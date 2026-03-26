Посевная под прицелом: кто прикроет брянских аграриев от дронов

2026, 26 марта 19:05
Примерно через месяц в Брянской области стартуют весенне-полевые работы. Для большинства регионов это рядовое событие. Для брянского приграничья — спецоперация на открытой местности, где каждый трактор может стать мишенью.

Три района, без которых не обойтись

Климовский, Погарский и Стародубский районы — аграрный хребет Брянщины. Здесь выращивают основной объём зерна и картофеля, здесь работают крупные молочные производства. И именно эти территории лежат в 10–40 километрах от украинской границы, попадая под регулярные удары БПЛА.

«Сегодня ключевой приоритет — обеспечить безопасность при проведении сельскохозяйственных работ», — заявил на оперативном совещании директор регионального департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко.

Полевой сезон ещё не открыт, а потери уже идут. Как ранее сообщали коллеги с сайта АиФ-Брянск, на прошлой неделе дрон-камикадзе повредил трактор в Погарском районе и ранил работника. Под Климово от удара беспилотника пострадал сотрудник «Мираторга». Агрохолдинг подтвердил: в тот день прошла серия атак на фирменный транспорт — несколько машин нуждаются в ремонте, один тягач уничтожен полностью.

Настрой — боевой, в буквальном смысле

Несмотря на всё это, фермеры и крупные хозяйства отступать не собираются. Потерянную в прошлом году технику заменили новой, семена и удобрения заготовлены, топлива достаточно — это подтвердил замгендиректора АО «Брянскнефтепродукт» Александр Левин. Цель — засеять не меньше прежних площадей и выйти на привычно высокий урожай.

Мобильная охрана, добровольцы и роботы

Главный вопрос — как защитить людей и технику в открытом поле. На выездном совещании в Стародубе, где присутствовали аграрии трёх ключевых районов и замгубернатора Борис Грибанов, пограничное управление ФСБ предложило развернуть мобильные группы охраны на отдельных участках и оснастить технику средствами защиты.

В обеспечении безопасности посевной примут участие бойцы отряда «БАРС — Брянск», которые специализируются на борьбе с дронами и охране критически важных объектов.

А самая интригующая деталь: на базе отряда за считанные месяцы — на пожертвования жителей — построен подземный учебный центр. Здесь готовят операторов наземного робота «Курьер» — фактически беспилотного танка. Он способен вести огонь, разминировать местность и эвакуировать раненых. Такие машины уже работают на передовой, а брянские добровольцы, обучившиеся на заводе-изготовителе, теперь передают опыт коллегам из Курска и Белгорода.

В теории подобные комплексы могли бы прикрывать и полевые работы — федеральные средства на поддержку приграничья выделяются. Но пока, судя по всему, этот разговор ещё впереди.

Читайте также

