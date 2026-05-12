Культура

Две юные брянские рукодельницы заняли первые места на всероссийском конкурсе

2026, 12 мая 12:11
Две юные брянские рукодельницы заняли первые места на всероссийском конкурсе. Об этом рассказали в соцсетях губернаторского областного дворца имени Юрия Гагарина.  

Воспитанники отдела народного творчества Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина приняли участие во всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Сокровища народных традиций». Творческое состязание посвятили Году единства народов России.

В номинации «Декоративно-прикладное творчеств» сотканные собственными руками пояса представили Нелли Антошина и Татьяна Кожемяко. Работы юных мастериц заняли первые места.

