2026, 08 мая 10:34

Почти 50 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Об этом сообщили в РИА «Стрела».

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в 2026 году в шестой раз. Его проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На голосование представлены 50 территорий и восемь дизайн-проектов в 27 муниципальных образованиях Брянской области. Свой выбор уже сделали почти 50 тысяч жителей.

Голосование продлиться до 12 июня на портале Госуслуг.