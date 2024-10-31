Посол Беларуси возложил цветы к мемориалу в Брянске

Посол Беларуси вместе с губернатором Богомазом возложили цветы к мемориалу в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник. Вместе с губернатором региона Александром Богомазом они почтили память защитников Родины. Почётный гость и глава области возложили цветы к памятнику на площади Партизан.

«У наших братских народов общее прошлое, общее настоящее и будущее. Мы благодарны поколению Победителей за то, что подарили нам право жить и трудиться под мирным небом. Наша общая задача — сделать все, чтобы память о героическом прошлом, о том, какой ценой была добыта Великая Победа, жила в поколениях!» – подчеркнул Александр Богомаз.