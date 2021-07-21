Пожарные сразились в скоростном маневрировании в Брянске

Водители показали мастерство в упражнениях «змейка» и «тоннельные ворота».
В Брянске прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, за призовые места сразились 16 участников. При выполнении упражнений «круг», «змейка», «тоннельные ворота» и линия «стоп» водители показали навыки маневрирования в ограниченном пространстве, построения оптимальной траектории, оценки дистанции и габаритов пожарных машин. За каждую ошибку начисляли штрафные очки.
Победителем стал Сергей Данилкин из пожарно-спасательной части № 19. Второе место завоевал старший прапорщик внутренней службы Андрей Титов из пожарно-спасательной части № 12, третье – Леонид Федькин из отдельного поста № 36.
«Водителю пожарного автомобиля нужно обладать быстрой реакцией, навыками по безопасному вождению и умениями мгновенно принимать правильные решения в сложной обстановке. Все это помогло мне одержать победу в соревнованиях. Считаю, что такие мероприятия очень важны для совершенствования профессиональных навыков», – отметил Сергей Данилкин.
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