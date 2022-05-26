Пожилой художник расписал подъезд в новозыбковской деревне

Помощь в благоустройстве ему оказали соседи.

Пожилой житель деревни Тростань Новозыбковского района по имени Михаил расписал подъезд и украсил его собственными картинами.

«Деревня Тростань. Творчество бывшего художника колхоза Михаила в подъезде своего дома и на прилегающей территории. Человек в пожилом возрасте верен своей профессии до конца, рожденный в СССР! Жители дома тоже не остались в стороне», – рассказали в соцсетях односельчане художника.

Вместе с соседями Михаил также благоустроил прилегающую к дому территорию.

«Молодец, здоровья, побольше таких людей, которые несут красоту в нашу серую жизнь», «Художники бывшими не бывают», – отмечают в комментариях брянцы.