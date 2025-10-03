Правительство РФ принимает меры для стабилизации ситуации с бензином в Брянской области, сообщает издание «Брянская губерния».

Жители Брянска стали жаловаться на перебои в продаже топлива на некоторых АЗС. В правительстве Российской Федерации сообщили, что держат на контроле ситуацию на топливном рынке в стране, в том числе в Брянской области. За последние месяцы бензин в оптовом сегменте подорожал почти на 40%, а розничные цены выросли на более чем 9%. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что в некоторых регионах есть трудности с поставками. Министерство энергетики РФ решает проблемы с доступностью нефтепродуктов вместе с местными властями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что правительство принимает меры для нормализации ситуации. Так, продлен запрет на экспорт бензина и ограничены поставки дизельного топлива за рубеж. Это позволит насытить внутренний рынок и обеспечить потребностей регионов, в том числе Брянскую область.