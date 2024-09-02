Праздник поэзии «Серебряная лира» прошёл в селе Красный Рог

В усадьбе А.К. Толстого в селе Красный Рог прошёл 58-й всероссийский праздник поэзии «Серебряная лира». Он посвящен творчеству Алексея Константиновича Толстого.

В начале праздника в церкви Успения Пресвятой Богородицы прошла торжественная лития. После этого гости возложили цветы к усыпальнице Алексея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых.

Уже в музее-усадьбе прошла церемония возложения цветов к бюсту писателя. После церемония открытия, состоялся концерт. Там исполнили романсы на стихи Алексея Толстого.

В рамках мероприятии состоялось вручение областной премии имени Толстого «Серебряная лира». Лауреатами стали народный мастер России, председатель Брянского регионального отделения «Союза художников России» Александр Хомрачев и актриса Брянского областного театра драмы имени А.К. Толстого Марина Финогенова.

Кроме того, для гостей праздника прошла иммерсивная экскурсия «Тихие речи», выставки живописи и фотографии, мастер-классы.