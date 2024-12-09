Председатель Белорусского землячества на Брянщине поздравил с юбилеем создания Союзного государства

25 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства исполнится в этом декабре. Председатель Белорусского землячества на Брянщине Николай Голосов поздравил всех жителей с памятной датой. Он отметил, что Президент России Владимир Путин накануне этого дня посетил столицу Беларуси и встретился с Александром Лукашенко, что на высшем уровне подчёркивает крепость связей двух государств.

«Брянщина имеет важное геостратегическое положение — мы являемся соседями двух белорусских областей — Гомельской и Могилёвской. Через нас удобно добраться в любую точку гостеприимной Беларуси, и многие жители Брянской области часто пользуются этим, бывая там с дружескими поездками. Возвращаясь, они всегда говорят, что не чувствовали себя за границей, а ощущали себя в родном краю. По-другому и быть не может — ведь даже русский язык является в Беларуси вторым государственным», — подчеркнул Николай Голосов.

Он пожелал гражданам Беларуси и России здоровья, счастья, любви, мира и укрепления связей между братскими народами.

Фото Григория Кожурина