Председатель Белорусского землячества на Брянщине стал лауреатом конкурса «Общественное признание». Об этом сообщило издание «Деснянская волна».
Накануне председатель Общественной палаты Брянской области Валерий Родоманов вручил председателю Белорусского землячества на Брянщине Николаю Голосову диплом лауреата конкурса «Общественное признание» и хрустальный памятный знак. Награду он завоевал в номинации «Мир прекрасен». Николая Голосова отметили за укрепление дружбы между Брянской областью и Беларусью.
Председателя Белорусского землячества поздравил Главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации Андрей Дьячук.
«Это награда — признание деятельности всей нашей организации, вклада каждого участника Белорусского землячества в нашу благородную работу. Спасибо всем за эту нужную и важную работу. Фактически мы проводим в жизнь, на практике осуществляем чаяния народов Беларуси и России быть вместе, быть едиными. Это и есть народная дипломатия в действии», — сказал после церемонии Николай Голосов.
Фото Григория Кожурина
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