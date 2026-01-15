Президент России наградил двух жителей Брянщины за добросовестную работу

2026, 15 января 11:28

Президент России наградил двух жителей Брянщины за добросовестную работу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава государства отметил многолетнюю добросовестную работу главы Стародубского муниципального округа Николая Тамилина. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» получил ректор Брянского государственного технического университета Олег Федонин.