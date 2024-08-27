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Президент России присвоил почётное звание брянской маме

2024, 27 августа 13:39 Общество
Президент России присвоил почётное звание брянской маме
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Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Мать-героиня» жительнице Брянщины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Почётное звание «Мать-героиня» присвоили Дине Картавцевой. Глава страны оценил заслуги многодетной мамы из Брянской области в укреплении института семьи и воспитании детей.

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