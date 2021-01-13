Прирост заболеваемости коронавирусом на Брянщине за неделю составил 0,7%

А общий уровень заболеваемости в первую неделю нового года на 4,1% меньше последней недели 2020.

На состоявшемся на днях в Брянске очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в области рассказали о показателях заболеваемости и приросте новых инфицированных с начала года.

По информации оперштаба, прирост заболеваемости коронавирусом в первую неделю 2021 года составил 0,7%, а по итогам первых двух недель — 0,8%. При этом на первой неделе года общий уровень заболевамости в регионе оказался на 4,1% меньше аналогичного показателя последней недели 2020 года.

В первую неделю нового года уровень заболеваемости составлял 112,1 на 100 тыс. населения, а среднесуточный показатель — 16 на 100 тыс. населения.

В числе заболевших коронавирусом по-прежнему преобладают пенсионеры и безработные. Вслед за ними идут сотрудники прочих предприятий, далее — работники здравоохранения и образования.