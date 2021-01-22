Прививку от коронавируса сделали более 500 брянцев

Вакцинация в регионе проводится на базе лечебных учреждений и крупных предприятий.

По состоянию на пятницу прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 500 жителей Брянска.

Вакцинация добровольная и бесплатная.

В регионе работают 49 прививочных кабинетов на базе медицинских учреждений и на крупных промышленных предприятиях.

Медики рекомендуют в первую очередь прививаться тем жителям региона, кто входит в группы риска — людям старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями.

В регион уже досталено 16,9 тыс. доз вакцины. А всего планируется привить 290 тыс. жителей Брянщины.

Прививка делается после осмотра пациента терапевтом.

Всего в регионе привились от коронавируса почти 5,7 тыс. человек.