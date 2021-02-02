Проблемный дом на Станке Димитрова в Брянске будет достраивать другой подрядчик

Из 671 квартиры, проданной в строящемся доме, в собственности у физических лиц находятся только 187, остальные выкупили оптом по цене ниже себестоимости несколько предпринимателей. Это обстоятельство сделало невозможным помощь дольщикам со стороны «Дом.рф», который не вправе помогать бизнесу. Однако предприниматели пытались добиться этого через суд, чем только затянули решение вопроса.

Для дольщиков проблемного объекта это означает перпективу ускорить решение квартирного вопроса для них.

Несколько улиц Смоленска останутся без горячей воды В пресс-служба администрации города рассказали об отключение горячей воды на пять дней. В связи с плановой проверкой оборудования в областном центре возможно ограничение горячего водоснабжения в период с 1 по 5 февраля по следующим адресам: Румянцева, 1, 1А, 3, 5, 7, 7А (школа № 12), 7Б (детский сад «Садко»), Шевченко, 58, 60 Рыленкова, 6, 6А

В Смоленске ограничат движение по Водяному переулку Пресс-служба администрации Смоленска рассказала об ограничении движения транспорта на Водяном переулке. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с реализацией комплекса мер по антитеррористической защищенности зданий МВД будет ограничено движение транспортных средств с 1 до 28 февраля по Водяному переулку (от улицы 2-я линия Красноармейской Слободы до улицы Дзержинского)

В Смоленске прошли соревнования по фигурному катанию Городские соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Хорошие результаты показали воспитанники тренера Юлии Лариной – они заняли весь пьедестал: золотую медаль завоевала Карина Сурикова, серебряную – Анастасия Масленкова, бронзовую – Василиса Макеенкова. В специальной программе победила Злата Буря из общества «Динамо». В соревнованиях среди самых юных спортсменов лучшими стали

Безработный смолянин украл 100 метров интернет-кабеля Специалист компании обратился в полицию о краже интернет-кабеля из подвального помещения многоквартирного дома, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что жители многоэтажного дома пожаловались в компанию, что перестал работать Интернет. В подвале дома он обнаружил пропажу 100 метров интернет-кабеля и позвонил в полицию. Полицейские опросили жильцов дома, возможных свидетелей и

Дистанционные мошенник обманули смолян на 460 тысяч рублей Несколько жителей Смоленской области стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 30-летняя жительница посёлка Пржевальское Демидовского района под предлогом отмены операции по оформлению кредитной заявки самостоятельно перевела на указанные абонентские номера денежные средства в сумме около 230 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась смолянка 1952 года рождения, которая самостоятельно перевела мошенникам