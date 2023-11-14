Проект «Театральная суббота» стартовал на Брянщине

Новый сезон проект «Театральная суббота» стартовал в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре драмы в седьмой раз стартовал новый сезон проекта «Театральная суббота». Жители Карачева, Погара, Новозыбкова, Дятьково, Жуковки, Сельцо, а также населённых пунктов Навлинского, Дубровского и Брянского районов посмотрели спектакль «Земля Эльзы» (12+). Трагикомедию по пьесе Ярославы Пулинович стала премьеров нового сезона в театре.

Также в этом году в рамках проекта покажут комедию Шекспира «Двенадцатая ночь» (18+) и сказку «Незнайка–путешественник» (6+).