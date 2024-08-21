Проезд Федюнинского отремонтировали в Брянске
Проезд Федюнинского отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.
В Бежицком районе Брянска завершился капремонт проезда Федюнинского. Подрядная организация ООО «СК Стройгрупп» обновила более 800 метров дороги от улицы Бежицкой до улицы Федюнинского.
Рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировали и построили тротуары, поставили пешеходные ограждения. Около школы № 18 имени братьев Могилевцевых на проезжей части сделали искусственную неровность, а также обустроили парковку. Освещают проезд новые фонари.
Специалистам осталось нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки. Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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