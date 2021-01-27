Прокуратура в Клинцах отстаивает права ребенка в получении чернобыльских выплат

В прокуратуру города Клинцы обратилась местная жительница за защитой прав ребенка, которой отказали в ежемесячной выплате в соответствии с требованиями Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

ГКУ «Отдел социальной защиты населения» в Клинцах рассматривал заявление с превышением установленного законодательством 10-дневного срока. Кроме того, оказалось, что орган социальной защиты населения нарушил право несовершеннолетнего на своевременное получение мер государственной поддержки.

Тогда прокуратура города внесла представление начальнику ГКУ «ОСЗН в Клинцах».