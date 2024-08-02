Пункт весогабаритного контроля делают на трассе в Севском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Севском районе на трассе «Украина»-Суземка стартовал капитальный ремонт дороги. В настоящее время там устанавливают автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК).

Система позволяет взвешивать и определять параметры транспортных средств без остановки. Для этого специальные датчики устанавливают прямо в дорожном покрытии. Также пункт включает лазерные детекторы и комплекс фото- видеофиксации.

Работы проводят на одной полосе. Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».