Пункт весогабаритного контроля обустраивают на трассе в Севском районе

Пункт весогабаритного контроля обустраивают специалисты на трассе «Украина»-Суземка в Севском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Севском районе на участке трассы «Украина»-Суземка продолжается капремонт. Подрядчик уже уложил покрытие из тощего бетона, а также первый слой асфальта.

Кроме того, специалисты ПАО «Ростелеком» обустраивают автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Система взвешивает и определяет параметры автотранспортных средств без остановки.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».