Пять улиц ремонтируют в Бежицком районе Брянска по нацпроекту

Пять улиц до конца года должны отремонтировать в Бежицком районе Брянска по нацпроекту. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Бежицком районе Брянска в план ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» вошли 14 улиц. Работы завершили на восьми объектах. Капремонт продолжается на улицах Почтовой, Металлургов, Дятьковской, Дружбы, в микрорайоне по улице Флотский и по Антоновскому проезду

Накануне объекты проинспектировала глава районной администрации Татьяна Гращенкова.

«Пока позволяют погодные условия подрядчикам необходимо максимально использовать трудовые ресурсы и технику, чтобы завершить работы до конца года. При этом нельзя забывать про качество выполняемых работ, гарантийные обязательства должны соблюдаться пять последующих лет. А тем, кто вовремя не выполнил в срок условия муниципальных контрактов, нужно выставить штрафные санкции», — отметила Татьяна Гращенкова.