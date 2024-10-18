Пять улиц ремонтируют в Бежицком районе Брянска по нацпроекту

Пять улиц до конца года должны отремонтировать в Бежицком районе Брянска по нацпроекту. Об этом сообщили в горадминистрации.
В Бежицком районе Брянска в план ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» вошли 14 улиц. Работы завершили на восьми объектах. Капремонт продолжается на улицах Почтовой, Металлургов, Дятьковской, Дружбы, в микрорайоне по улице Флотский и по Антоновскому проезду
Накануне объекты проинспектировала глава районной администрации Татьяна Гращенкова.
«Пока позволяют погодные условия подрядчикам необходимо максимально использовать трудовые ресурсы и технику, чтобы завершить работы до конца года. При этом нельзя забывать про качество выполняемых работ, гарантийные обязательства должны соблюдаться пять последующих лет. А тем, кто вовремя не выполнил в срок условия муниципальных контрактов, нужно выставить штрафные санкции», — отметила Татьяна Гращенкова.
16.10.2024 11:10
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
16.10.2024 11:08
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
16.10.2024 11:07
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во