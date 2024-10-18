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Пять улиц ремонтируют в Бежицком районе Брянска по нацпроекту

2024, 18 октября 09:26 Общество
Пять улиц ремонтируют в Бежицком районе Брянска по нацпроекту
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Пять улиц до конца года должны отремонтировать в Бежицком районе Брянска по нацпроекту. Об этом сообщили в горадминистрации. 

В Бежицком районе Брянска в план ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» вошли 14 улиц.  Работы завершили на восьми объектах.  Капремонт продолжается на улицах Почтовой, Металлургов, Дятьковской, Дружбы, в микрорайоне по улице Флотский и по Антоновскому проезду

Накануне объекты проинспектировала глава районной администрации Татьяна Гращенкова.

«Пока позволяют погодные условия подрядчикам необходимо максимально использовать трудовые ресурсы и технику, чтобы завершить работы до конца года. При этом нельзя забывать про качество выполняемых работ, гарантийные обязательства должны соблюдаться пять последующих лет. А тем, кто вовремя не выполнил в срок условия муниципальных контрактов, нужно выставить штрафные санкции», — отметила Татьяна Гращенкова.

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