Рабочие демонтируют асфальт и старую плитку в подземном переходе Брянска

Рабочие демонтируют асфальт, штукатурку и старую плитку в подземном переходе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Вторую неделю в областном центре продолжается комплексный ремонт подземного перехода на пересечении улиц Красноармейской и проспекта Станке Димитрова. Рабочие демонтируют старые асфальт, штукатурку и облицовку стен. Эти работы рассчитаны ещё на неделю.

«Как только расчистим подземный переход, мы приступим к строительству ливневой канализации. А дальше начнём подготовку к отделочным работам. Для этого мы закроем в переходе все выходы и включим тепловые пушки», — уточнил главный инженер подрядной организации Виталий Колобан.

Напомним, для пешеходов на время ремонта открыли два надземных перехода. Они расположены по проспекту Станке Димитрова возле магазина «М. Видео» и на улице Красноармейской в районе хлебокомбината. Светофоры работают круглосуточно в режиме «зеленый» для машин и оборудованы кнопками для остановки движения пешеходами.

Ремонт строители планируют закончить в мае 2024 года.