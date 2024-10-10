Рабочие укладывают уральский гранит на главной площади Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На площади Ленина в Брянске продолжается капитальный ремонт. Подрядчик «Стройсервистрейд» уже смонтировал бордюрный камень, который отделяет проезжую части. Также рабочие уложили первые десятки квадратных метров уральского гранита со стороны гостиницы «Десна». Всего на нижней площадке у памятника Ленина специалисты смонтируют 3 000 квадратных метров новой плитки.

В этом году строители завершат обновление у памятника вдоль проспекта Ленина и частично уложат плитку на проезде вокруг площади. Остальные работы продолжат будущей весной.

Ремонт обойдётся в почти 89 млн рублей.