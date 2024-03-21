Рабочие возводят второй этаж пристройки к школе №13 в Брянске

Рабочие возводят второй этаж нового корпуса школе №13 в Бежицком районе Брянска. Об этом рассказали в горосдкой администрации.

В Брянске полным ходом идёт строительство нового корпуса школы №13 В Бежицком районе. Подрядчик уже сделал первый этаж и на 70% выполнено перекрытие. Рабочие кладут кирпичи на следующий этаж. Закончить коробку в три и четыре этажа планируют в конце мая.

Новый корпус и старое здание соединят тёплым переходом. Фасад также будет в едином стиле. Кроме того, подрядчик благоустроит территорию .

«Вопрос расширения 13-й школы давно стоял ребром. 605 учеников с трудом вмещает существующее здание. Катастрофически не хватало мест. Всего лишь два туалета, не хватает хорошо оборудованной столовой, неоднократно ремонтировался спортзал. Поэтому и было принято решение возвести здесь пристройку. Несмотря на старое здание, родители ведут сюда детей к хорошему педагогическому коллективу», — отметил вице-мэр Сергей Антошин.