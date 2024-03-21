Город32

Рабочие возводят второй этаж пристройки к школе №13 в Брянске

2024, 21 марта 10:28 Общество
Рабочие возводят второй этаж пристройки к школе №13 в Брянске
Источник фото

Рабочие возводят второй этаж нового корпуса школе №13 в Бежицком районе Брянска. Об этом рассказали в горосдкой администрации. 

В Брянске полным ходом идёт строительство нового корпуса школы №13 В Бежицком районе. Подрядчик уже сделал первый этаж и на 70% выполнено перекрытие. Рабочие кладут кирпичи на следующий этаж. Закончить коробку в три и четыре этажа планируют в конце мая. 

Новый корпус и старое здание соединят тёплым переходом. Фасад также будет в едином стиле. Кроме того, подрядчик благоустроит территорию .

«Вопрос расширения 13-й школы давно стоял ребром. 605 учеников с трудом вмещает существующее здание. Катастрофически не хватало мест. Всего лишь два туалета, не хватает хорошо оборудованной столовой, неоднократно ремонтировался спортзал. Поэтому и было принято решение возвести здесь пристройку. Несмотря на старое здание, родители ведут сюда детей к хорошему педагогическому коллективу», — отметил вице-мэр Сергей Антошин.

Читайте также
Кражу денег у посетительницы кафе в Брянские раскрыли стражи порядка
21 марта 12:31
Кражу денег у посетительницы кафе в Брянские раскрыли стражи порядка
Брянских коммунальщиков оштрафовали за снежные завалы на тротуарах
21 марта 11:14
Брянских коммунальщиков оштрафовали за снежные завалы на тротуарах
Двух юношей из Брянска подозревают в краже кофе на девять тысяч рублей
21 марта 10:01
Двух юношей из Брянска подозревают в краже кофе на девять тысяч рублей
Мужчина провалился под лёд в Брянске
21 марта 08:34
Мужчина провалился под лёд в Брянске

Новости регионов

20.03.2024 12:39
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – ​по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – ​за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка

Актуальные темы

Общество
На избирательном участке в брянской гимназии собралась очередь
Лента новостей
Здание школы повреждено в брянском селе при обстреле
Лента новостей
Два беспилотника уничтожили военные в Брянском районе
Лента новостей
17-летняя девушка погибла в ДТП на трассе в Навлинском районе
Происшествия
Суд ждёт жительницу брянского посёлка за торговлю самогоном

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru
Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru

Премьера 13-серийного драмеди «Всё ОК» (16+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 марта 2024 года, а после сериал выйдет на телеканале СТС. Проект создан «Студией Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией», компанией «Продакшн 360» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Железнодорожники приступили к возведению временных платформ в поселке Радица-Крыловка Брянской области на время паводка
Железнодорожники приступили к возведению временных платформ в поселке Радица-Крыловка Брянской области на время паводка

На время паводка, когда возможно ограничение автомобильного сообщения с поселком Радица-Крыловка Брянской области, для обеспечения мобильности местных жителей железнодорожники возводят две временные платформы. Они расположатся на перегоне между остановочными пунктами Мальцевская и Самара-Радица.

«Брянскэнерго» познакомил учеников школы с правилами электробезопасности
«Брянскэнерго» познакомил учеников школы с правилами электробезопасности

Как сообщает телеграмм канал «ИнформБюро», энергетики посетили школу в городе Брянск. Сотрудники филиала познакомили младших школьников – учеников 1-4 классов – с правилами электробезопасности. Ребятам рассказали об особенностях электрического тока, о том, как правильно пользоваться электроприборами и вести себя вблизи энергообъектов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.