2026, 08 мая 18:41
Работа аэропортов южного направления ограничена до 12 мая
Министерство транспорта Российской Федерации сообщило об ограничении до 12 мая 2026 года работы аэропортов южного направления.

Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования

Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Особое внимание должно быть уделено работе с пассажирами. При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения в гостинице.

Глава Минтранса Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга страны с сокращенной частотой полетов.

 

