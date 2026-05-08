Работа аэропортов южного направления ограничена до 12 мая

2026, 08 мая 18:41

Министерство транспорта Российской Федерации сообщило об ограничении до 12 мая 2026 года работы аэропортов южного направления.

Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования

Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Особое внимание должно быть уделено работе с пассажирами. При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения в гостинице.

Глава Минтранса Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

Приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга страны с сокращенной частотой полетов.